Фигурантка при оформлении кредитной карты указала ложные сведения о месте работы и сумме заработной платы.

В ОМВД России по Александровскому району обратились представители финансово-кредитной организации с заявлением о возможных противоправных действиях со стороны одной из клиенток. Заявители пояснили, что 41-летняя местная жительница оформила кредитную карту, которой впоследствии пользовалась, но в установленный срок деньги не вернула, игнорируя требования организации о возврате.Причиненный ущерб составил 7 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемой было установлено.Фигурантка пояснила, что при оформлении карты в графе о месте работы и сумме заработной платы указала ложные сведения. На самом деле женщина нигде не работает, а таким образом получила деньги на личные нужды.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).