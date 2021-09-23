Более 200 тысяч победителей программы Миллион призов начали выбирать подарки.

Более 200 тысяч победителей программы "Миллион призов" начали выбирать подарки.В этом году у жителей российской столицы была уникальная возможность не только выбрать депутатов Государственной Думы РФ с помощью системы дистанционного электронного голосования, но и получить за это ценные призы. Среди участников онлайн-выборов разыграли 250 тысяч подарков.80% победителей московской программы "Миллион призов #ВыбираемВместе" уже активировали свои коды. Подарки начали выбирать более 200 тысяч избирателей, проголосовавших дистанционно. Об этом рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко."У нас участниками акции "#ВыбираемВместе" программы "Миллион призов" стали почти 2 млн. человек, а посетили сайт программы ag-vmeste.ru с 12 августа 3,5 млн. человек, которые ознакомились с порядком участия и изъявили желание стать участниками. Из 250 тыс. победителей розыгрыша уже более 200 тыс. активировали свои призовые коды", – цитирует его АГН "Москва".Напомним, в рамках столичный акции участники ДЭГ уже стали счастливыми обладателями однокомнатных квартир и автомобилей. Кроме того, среди онлайн-избирателей разыгрывались сертификаты номиналом от десяти до ста тысяч рублей. Их можно обменять на промокоды у партнеров программы, среди которых – магазины, кафе и учреждения культуры.