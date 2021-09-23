Как отметил представитель департамента образования Игорь Малыгин, в 17 дошкольных учреждениях отдельные группы закрыты на карантин по ОРВИ, 12 – из-за коронавируса.

В Селивановском районе из-за эпидемии ОРВИ на карантин закрыли Малышевскую школу. Образовательную деятельность приостановили ещё несколько классов, а также ряд групп в детских садах Владимирской области.Как отметил представитель департамента образования Игорь Малыгин, в 17 дошкольных учреждениях отдельные группы закрыты на карантин по ОРВИ, 12 – из-за коронавируса.«Что касается школ, то из-за ОРВИ временно не учатся 757 человек, из-за COVID-19 - 726 человек», — добавил он.Малыгин пояснил, что во всех учебных заведениях ведётся регулярный мониторинг заболеваемости, на входе проводится термометрия, а в кабинетах работают рециркуляторы.Школьники сидят в одном классе. Питание организовано по графику.