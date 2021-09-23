Подарки по акции #ВыбираемВместе программы Миллион призов получили более 250 тысяч человек – каждый восьмой участник дистанционных выборов в Госдуму. Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте.

Подарки по акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" получили более 250 тысяч человек – каждый восьмой участник дистанционных выборов в Госдуму. Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте.Программа была направлена на стимулирование потребительского спроса в Москве. Она проводится в четвертый раз и зарекомендовала себя эффективным социально-экономическим инструментом, заявил Мохте.Он отметил, что на думских выборах по программе были впервые разыграны квартиры. Также участники выиграли автомобили и 250 тысяч призов, уточнил он."Участником акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" мог стать любой житель Москвы, проголосовавший онлайн на выборах с 17 по 19 сентября. Победителей определял генератор случайных чисел. В акции приняли участие более 1,9 млн человек, так что каждый восьмой участник программы стал победителем", – сказал Мохте.Розыгрыш призов проходил в течение трех дней в эфире телеканала "Москва 24". В первый день разыграли 10 квартир, во второй – пять, в третий – шесть.В начале октября МТПП проведет мероприятия для победителей розыгрыша квартир. Счастливчикам нужно до 30 сентября активировать промокод на сайте ag-vmeste.ru. Неактивированные коды будут аннулированы, сказал Мохте.Что касается призовых баллов, то их необходимо обменять на призы до 31 декабря текущего года.На онлайн-голосование в Москве записалось более двух миллионов человек. Оно проходило с 17 по 19 сентября. Явка превысила 96,5%.