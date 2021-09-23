В депздраве призывают жителей активнее вакцинироваться.

В Белом доме заявили, что Владимирская область прошла плато по коронавирусу. Началась четвёртая волна пандемии.«Ситуация крайне напряжённая. Фиксируется рост заболеваемости. Количество госпитализированных в ковидарии больных превышает численность выписанных пациентов в два раза. В итоге нам пришлось увеличить число ковид-коек на 150, а также вновь развернуть инфекционный госпиталь в горбольнице №2 во Владимире», - рассказала начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Виктория Григорян.Болезнь протекает быстрее. Изменился возраст инфицированных. Чаще стали заражаться работоспособные граждане.«В ОКБ занято 98% мест. COVID-19 поражает лёгкие за считанные дни. Достаточно пары суток», - добавил заместитель главврача ОКБ по медицинской части Сергей Артамонов.В депздраве призывают жителей активнее вакцинироваться. В наличии имеются препараты всех видов, в том числе для ревакцинации.На 23 сентября в регионе иммунизацию прошли 36,8% жителей или 303616 человек.