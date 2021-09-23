В Законодательном Собрании состоялось заседание бюджетного комитета. Один из вопросов – налоговая поддержка предпринимательства, в частности – сферы услуг. Именно она наиболее пострадала

В Законодательном Собрании состоялось заседание бюджетного комитета. Один из вопросов – налоговая поддержка предпринимательства, в частности – сферы услуг. Именно она наиболее пострадала из-за ограничительных антиковидных мер. У вынесенных на обсуждение законопроектов обширная предыстория. В прошлом году на фоне локдауна, нанесшего малому бизнесу серьезный урон, была создана рабочая группа по выработке мер налоговой поддержки. Членам