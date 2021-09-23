Чистая прибыль МУПа - 800 тысяч рублей.

В мэрии Владимира состоялось заседание комитета по экономической политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства и потребительского рынка. На совещании о своей работе отчиталась директор МУП «Владимирский центральный рынок» Юлия Титова.Предприятие сотрудничает с товаропроизводителями, предпринимателями, фермерами и владельцами личных подсобных хозяйств. Рынок предоставляет места для торговли, инвентарь, камеры хранения, парковочные места.В двухэтажном здании контрагентам доступно 168 мест, а в овощном павильоне – 111. На открытой площадке выделено 120 точек, среди которых 40 бесплатных мест для пенсионеров.Доходы за прошлый год превысили 49 млн рублей. Чистая прибыль в 2020 году составила 800 тысяч рублей. При этом в 2019 году доходы были на уровне 54 млн рублей.Убытки связаны с пандемией коронавируса, из-за которой часть предпринимателей освободили от уплаты арендных платежей. Часть субъектов МСП отказалась от торговых площадей.По результатам заслушивания депутаты попросили Юлию Титову представить план мероприятий по привлечению фермеров на рынок и повышению чистой прибыли МУПа.