Желающим получить препарат необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

На «Рынке на Студёной» и в торгово-офисном комплексе «Восток-1» открылись пункты от гриппа. Об этом сообщает департамент здравоохранения.По субботам привиться можно с 10:00 до 13:00 на первом этаже ТЦ «Восток-1» на улице Егорова. На гастромаркете медики будут работать по будням с 13:00 до 15:00, по субботам – с 10:00 до 12:00.Ранее иммунизация от гриппа стартовала в гипермаркете «Глобус». Пункт работает ежедневно с 10:00 до 14:00, кроме воскресенья.Желающим получить препарат необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.Всего во Владимирской области планируется привить от гриппа 60% населения или 679 тысяч человек.Напомним, что в регионе от опасного вируса