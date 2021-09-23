Регион перенимает опыт Тульской области.

В регионе появится Областную станцию скорой медицинской помощи. Она объединит все больницы и учреждения своего профиля, а также Центр медицины катастроф и отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОКБ. Первый этап централизации службы затронет Суздальский район.Как рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Владимира Георгий Жуков, местная медицина планирует перенять опыт туляков.«Впервые территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной помощи появился в Тульской области в рамках пилотного проекта», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Главврач Тульского медучреждения Сергей Мухин поделился с коллегами из Владимирской области результатами работы объединения. Среди достижений – сокращение времени прибытия бригад скорой к пациентам.Во 33-ем регионе объединение намечено на 2021-2022 годы.