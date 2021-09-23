В ведомстве не уточнили, как давно и по какой причине больше не выписываются такие протоколы.

Госавтоинспекция отказалась от штрафов водителей с помощью парных камер, которые фиксировали среднюю скорость автомобиля, сообщили “Ъ” в ГУОБДД МВД России. Как давно полиция перестала преследовать за это нарушение и по какой причине, в МВД не поясняют.В Москве, по данным “Ъ”, штрафы за превышение средней скорости не выносятся с августа, в Подмосковье — с мая-июня.Практика, когда нарушение скоростного лимита оценивалось при помощи двух камер, находящихся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в России почти семь лет. Время проезда машины фиксировала сначала первая камера, затем — вторая. По такому алгоритму до недавних пор работало около 1 тыс. дорожных комплексов в стране. В зависимости от того, насколько превышен лимит, водителю грозил штраф на сумму от 500 до 5 тыс. руб.При этом понятия средняя скорость в ПДД нет. Из-за этого в последние годы не прекращались споры о законности подобных штрафов. В частности, некоторые депутаты пытались запретить такую практику поправками к КоАП, однако законопроект не приняли.