Губернатор ввёл карантин по бешенству в отдельно взятом доме № 11 по улице Егорова и в приюте “Валента” на улице 16 лет Октября. А весь Фрунзенский район объявлен неблагополучным.Причиной

Губернатор ввёл карантин по бешенству в отдельно взятом доме № 11 по улице Егорова и в приюте “Валента” на улице 16 лет Октября. А весь Фрунзенский район объявлен неблагополучным.Причиной стал домашний кот по имени Семён. Не свойственные домашнему любимцу повадки заметили его хозяева. Тогда шестилетнего кота отдали на обследование, в ветклинику. Вёл он там себя