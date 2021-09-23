Жителей Москвы и Московской области после короткого потепления в начале сентября ожидает еще одно бабье лето. Хорошей новостью с гражданами поделился ведущий специалист центра погоды ..

Жителей Москвы и Московской области после короткого потепления в начале сентября ожидает еще одно "бабье лето". Хорошей новостью с гражданами поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос", метеоролог Евгений Тишковец.По прогнозам специалиста, очередное повышение температуры произойдет в столичном регионе уже на следующей неделе. В ближайшие четыре дня будет по-прежнему дождливо и прохладно, но уже со среды небо будет проясняться. Наступит сухая и ясная погода, которая продержится не менее пяти дней и будет сопровождаться потеплением до пяти градусов ночью и до 15 градусов тепла днем, сообщает сайт ".