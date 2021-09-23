Злоумышленники через подставных юридических лиц приобретали новые иномарки премиум-класса, а затем оформляли подложные договоры купли-продажи, в которых фигурировала завышенная стоимость автомобилей.

«Следователем СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации.По версии следствия, злоумышленники через подставных юридических лиц приобретали новые иномарки премиум-класса, а затем оформляли подложные договоры купли-продажи, в которых фигурировала завышенная стоимость автомобилей. В дальнейшем транспортным средствам умышленно наносились серьезные повреждения, что в большинстве случаев исключало их эксплуатацию. Фиктивные документы предоставлялись страховым компаниям, и таким образом сообщники получали завышенные страховые выплаты. Ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 130 миллионов рублей.Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа столицы. Фигуранты задержаны на территории Московского региона и Республики Крым. Предполагаемый лидер криминальной организации объявлен в розыск.В настоящее время уголовное дело в отношении семерых обвиняемых выделено в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Расследование в отношении еще девяти участников криминальной организации продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.