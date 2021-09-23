Трое подростков из Кольчугино 15-ти, 17-ти и 18-ти лет пытались продать через интернет более 12 граммов наркотиков.По версии следствия, несовершеннолетние должны были забрать из указанного места

Трое подростков из Кольчугино 15-ти, 17-ти и 18-ти лет пытались продать через интернет более 12 граммов наркотиков.По версии следствия, несовершеннолетние должны были забрать из указанного места крупную партию наркотических средств, расфасовать ее и разнести по “тайникам”. Из 12 с половиной граммов “отравы” молодежь успела спрятать только 8. Оставшуюся часть хранили у себя. Ее обнаружили и