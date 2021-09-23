Злоумышленник, находясь в помещении магазина на улице Цандера, увидел недалеко от кассовой зоны сумку, забытую 83-летней жительницей района, и похитил ее...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по Останкинскому району г. Москвы задержали подозреваемого в краже у пенсионерки.Полицейскими установлено, что злоумышленник, находясь в помещении магазина на улице Цандера, увидел недалеко от кассовой зоны сумку, забытую 83-летней жительницей района, и похитил ее. Материальный ущерб составил 6 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний ранее неоднократно судимый гражданин.По данному факту дознанием ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29