Ресторатор оценил плюсы программы Миллион призов для предпринимателей.

Ресторатор оценил плюсы программы "Миллион призов" для предпринимателей.С 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную Думу РФ. Жители Москвы смогли выполнить свой гражданский долг с помощью уникальной системы дистанционного электронного голосования. Более того, участника онлайн-выборов автоматически стали участниками акции "Миллион призов".Электронные избиратели уже выбирают свои подарки. Изначально акция была инициирована представителями московского бизнеса. Предприниматели стремились не только защитить граждан от коронавируса, но и повысить потребительский спрос.Как заявил ресторатор Алексей Васильчук, от программы "Миллион призов" выигрывают и люди, и бизнес. Владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers ("Депо Москва", "Чайхона №1") подчеркнул, что акция стала хорошей поддержкой во время локдауна."Эта акция проходит успешно – она поддерживает людей и стимулирует бизнес. К нам приходят люди и тратят свои баллы. Я помню, что после последней акции 10% гостей приходили к нам с купонами, и это была нам хорошая поддержка, особенно в период локдауна. И сейчас это будет хорошая поддержка", – отметил предприниматель.Всего в рамках столичной программы "Миллион призов #ВыбираемВместе" было разыграно 250 тысяч подарков: квартиры, машины и сертификаты номиналом до ста тысяч рублей. 80% победителей уже обменяли свои баллы на промокоды. Ими можно оплатить покупки в магазинах или счет в кафе.