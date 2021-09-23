«Ростелеком» совместно с Компьютерной Академией ШАГ и диджитал-агентством «Deepp» запускает во Владимирской области образовательный проект «IT-семья». Он направлен на командное обучение

«Ростелеком» совместно с Компьютерной Академией ШАГ и диджитал-агентством «Deepp» запускает во Владимирской области образовательный проект «IT-семья». Он направлен на командное обучение интернет грамотности людей старшего возраста 55+ вместе с их внуками до 14 лет. Занятия на базе Компьютерной Академии начнутся 30 сентября. Создание семейных команд позволит участникам найти общие интересы, почувствовать связь поколений. Внуки станут