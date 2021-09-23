«Ростелеком» совместно с Компьютерной Академией ШАГ и диджитал-агентством «Deepp» запускает во Владимирской области образовательный проект «IT-семья». Он направлен на командное обучение ..
«Ростелеком» совместно с Компьютерной Академией ШАГ и диджитал-агентством «Deepp» запускает во Владимирской области образовательный проект «IT-семья». Он направлен на командное обучение интернет-грамотности людей старшего возраста 55+ вместе с их внуками до 14 лет. Занятия на базе Компьютерной Академии начнутся 30 сентября.
Создание семейных команд позволит участникам найти общие интересы, почувствовать связь поколений. Внуки станут помогать своим бабушкам и дедушкам получать ИТ-знания и благодаря этому ощутят свою авторитетность и значимость. А представители старшего поколения, в свою очередь, будут делиться своим жизненным опытом.
На занятиях участники команд укрепят знания в области пользования компьютером. Они узнают, как безопасно совершать покупки в интернете, оплачивать коммунальные платежи, не выходя из дома, и как завести электронную почту. Также обучающиеся научатся регистрироваться на сайте госуслуг и даже снимут совместный ролик для соцсетей. Обучение будет проходить в очной форме. Общая продолжительность курса – 10 занятий два раза в неделю в течение пяти недель. По окончании образовательного проекта между командами пройдут соревнования. Лучшие пары-участники, занявшие три призовых места, получат награды от организаторов.
Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:
«Не секрет, что бабушки и дедушки проводят много времени с внуками: встречают их из школы, водят в спортивные секции и кружки по интересам. Между поколениями образуется теснейшая связь, поддержать которую мы и хотим, научив пожилых людей элементарным для молодежи вещам в цифровом мире. Дети выросли в окружении современной техники и разнообразных гаджетов, впитали знания по обращению с компьютером с детсадовского возраста. Их бабушкам и дедушкам приходится куда труднее в этой сфере: многие сомневаются в своих способностях, потому что не всегда получают поддержку семьи. Именно поэтому, на наш взгляд, проект "IT-семья” должен помочь пенсионерам постичь цифровые премудрости. А формат семейных команд поддержит тесное взаимодействие двух поколений и сплотит их еще больше».
Полина Железнова, директор филиала «Академия ШАГ Владимир»:
«Мы с удовольствием поддержали инициативу "Ростелекома” по участию в социальном и таком важном проекте. Освоение компьютерных технологий открывает старшему поколению целый мир — общения, творчества, развлечений, обучения новому. Старость отступает, когда человек живет насыщенной, полноценной жизнью, и современные гаджеты помогают сделать ее такой. Мы поможем освоить базовые навыки пользования цифровыми технологиями. Не забудем и про подрастающее поколение и сделаем все, чтобы им было не скучно».
Герман Власов, руководитель отдела продаж диджитал-агентства «Deepp»:
«Для курса "IT-семья” наши специалисты разработали специальную авторскую программу. По прошествии пяти недель участники проекта смогут активно общаться с друзьями и родственниками из других городов по видеосвязи, пользоваться соцсетями, совершать покупки в интернете. И в очередях для оплаты коммунальных услуг с квитанциями больше не будут стоять: мы научим их все делать в онлайн-пространстве».
Стать участником проекта можно, позвонив по номеру 8 (4922) 49-99-39 или отправив письмо-заявку на электронную почту [email protected]
или группу ВКонтакте: https://vk.com/itstep.vlad