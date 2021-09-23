× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/23-09-2021-rostelekom-priglashaet-vladimircev-prinyat-uchastie-v-proekte-it-semya.html" target="_blank">«Ростелеком» приглашает владимирцев принять участие в проекте «IT-семья»</a> - «Ростелеком» совместно с Компьютерной Академией ШАГ и диджитал-агентством «Deepp» запускает во Владимирской области образовательный проект «IT-семья». Он направлен на командное обучение ..