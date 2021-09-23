Пожарные ликвидировали горение в квартире и на балконе 3-го этажа.

В 01-17 23 сентября во Владимире на улице Комиссарова загорелся многоквартирный дом №11. Во время пожара спасатели эвакуировали шестерых жильцов.По приезду на место происшествия сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для тушения пожара и спасения людей. Пожарные ликвидировали горение в квартире и на балконе 3-го этажа.Сгорело имущество и внутренняя отделка на площади четыре квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.Среди шестерых эвакуированных был один ребёнок.На ликвидацтю пожара выезжали 6 единиц техники, 16 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину случившегося.