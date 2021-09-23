Конкурс «Лучший водитель пожарного автомобиля» провели для сотрудников пожарно-спасательных подразделений Владимирской области. На асфальтированной площадке, где учат начинающих

Конкурс «Лучший водитель пожарного автомобиля» провели для сотрудников пожарно-спасательных подразделений Владимирской области. На асфальтированной площадке, где учат начинающих водителей – сегодня настоящие профи. Сейчас проходит второй и заключительный этап конкурса. После первого были определены семеро лучших водителей пожарных автоцистерн. Завоевать победное место не так просто, здесь нужно чувствовать машину, наверно, также, как свою правую руку.