Фигурант заключен под стражу.

В конце августа в Отделение МВД России по Селивановскому району обратилась 62-летняя жительница одного из местных сёл. Женщина сообщила о пропаже принадлежащих ей золотых сережек, стоимостью более 30 000 рублей.В ходе опроса заявительница пояснила, что украшения хранились дома, а пропажу она обнаружила после того, как дом спешно покинул бывший сожитель её дочери. Мужчина помогал потерпевшей с ремонтом и мог свободно входить в жилище.Сотрудники уголовного розыска, уточнив обстоятельства произошедшего, инициировали комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения предполагаемого злоумышленника.Фигурант, 24-летний житель Московской области, был задержан в течение нескольких дней.Впоследствии выяснилось, что, помимо украшений, фигурант похитил 10 000 рублей, находившихся в автомобиле родственника потерпевшей, чтобы потратить их на поездку домой. Кроме того, мужчина подозревается в совершении имущественных преступлений на территории соседнего региона.Следователями Отделения МВД России по Селивановскому району в отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант заключен под стражу.