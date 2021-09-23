Женщина лишилась имущества, когда посещала кладбище в Судогодском районе.

В ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение о хищении имущества, принадлежащего жительнице Владимира. Женщина пояснила, что посещала кладбище, когда неизвестный похитил её сумку, в которой находились вещи, деньги и мобильный телефон. Сумма причиненного ущерба составила более 30 000 рублей.Получив информацию, сотрудники разных подразделений полиции провели комплекс розыскных мероприятий. В том числе, были отработаны лица, ранее уже попадавшие в поле зрения правоохранителей.В результате оперативники уголовного розыска установили личность, а затем задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний житель областного центра. Неработающий ранее судимый мужчина объяснил противоправный поступок желанием получить деньги.Отделом дознания ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).