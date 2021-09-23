Заседание было посвящено теме обеспечения безопасности несовершеннолетних.

21 сентября во Владимире состоялось заседание экспертного совета при уполномоченном по правам ребёнка во Владимирской области. Темой заседания стало обеспечение безопасности несовершеннолетних.Вместе с представителями других силовых структур и общественности в заседании приняли участие заместитель начальника ОДУУПиПДН УМВД России по Владимирской области Елена Абрамова и заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Владимирской области Олег Лапшин.Полицейские озвучили статистику, свидетельствующую о том, что зачастую случаи травматизма и гибели детей в регионе происходят по причине беспечного отношения и отсутствия внимания со стороны взрослых. Правоохранители сделали акцент на ключевых направлениях профилактической работы с несовершеннолетними и родителями, отметив активное взаимодействие с представителями МЧС, педагогами школ, воспитателями дошкольных учреждений, родительским активом, представителями органов местного самоуправления.В частности отмечено, что в регулярном режиме полицейскими проводятся мероприятия, в ходе которых детям и взрослым напоминают о соблюдении правил личной безопасности, недопустимости управления транспортом водителями без соответствующего удостоверения, важности родительского контроля. Перед началом нового учебного года организованы проверки готовности семей, состоящих на учетах, к новому учебному году.В ходе заседания обсуждены вопросы совершенствования взаимодействия всех структур в деле обеспечения детской безопасности и предотвращения происшествий с участием несовершеннолетних.