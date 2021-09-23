Открытие состоится 24 сентября.

В Коврове 24 сентября откроется новый Центр цифрового образования детей Он создан на базе Ковровского транспортного колледжа.«Его цель – приобщить студентов к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. В ковровском «IT-кубе» будет шесть направлений: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Робототехника», «Системное администрирование», «Кибергигиена и работа с большими данными» и «Разработка VR/AR- приложений». Здесь смогут заниматься студенты колледжей и школьники от 12 до 18 лет. Планируемый ежегодный охват - 800 человек», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Как уточнили в департаменте образования, обучение предполагает реализацию совместных практических проектов с ведущими компаниями, предприятиями реального сектора экономики и ВУЗами.