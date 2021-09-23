В Лакинске без отопления остались 37 домов, школа и два детских сада. По графику тепло должны были дать ещё два дня назад, но теплосети до сих пор не готовы. Об этом в своём сюжете рассказали ..

В Лакинске без отопления остались 37 домов, школа и два детских сада. По графику тепло должны были дать ещё два дня назад, но теплосети до сих пор не готовы. Об этом в своём сюжете рассказали наши коллеги изБатареи по графику должны были потеплеть два дня назад. Но на теплосетях до сих пор не завершены ремонтные работы.Жители жалуются во все инстанции, но воз и ныне там. Людей вынуждают нарушать правила безопасности и включать газовые конфорки на кухне, чтобы как-то согреться. Видимо, местные власти выпали из информационного поля и не читаютЧасть жильцов спасается обогревателями, что гарантирует им «приятные» цифры в графе «электроэнергия» в квитанциях за сентябрь.В домах – влага, сырость, начинают болеть дети. В городе закрыли два детских сада. В школе №2 ребята учатся в две смены. Время уроков сокращено.Между тем на инженерных сетях вот уже две недели идёт ремонт коммуникаций. Сначала его обещали завершить до 20 сентября, но на прошлой неделе администрация получила предписание от «Владтелекома» с требованием прекратить работы на три дня.Сейчас на трубопроводе длиной 160 метров работает бригада из 14 человек.«Мы ждали согласования документов, но не все работы еще завершены. Они велись даже ночью, — подчеркнул директор Суздальского филиала ООО «Владимиртеплогаз» Алексей Попков.В компании пообещали завершить работы до конца дня 22 сентября, а 23 сентября начать подачу тепла в дома жителей Лакинска.