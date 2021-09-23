Во Владимире в приюте «Валента» обнаружен очаг бешенства животных. Теперь до 20 ноября ввозить, вывозить и лечить восприимчивых к болезни кошек и собак. Посещение для посторонних также ..

Во Владимире в приюте «Валента» обнаружен очаг бешенства животных. Теперь до 20 ноября ввозить, вывозить и лечить восприимчивых к болезни кошек и собак. Посещение для посторонних также ограничено. Исключение составляют вакцинированные особи.Карантин также введён в отношении дома №11 по улице Егорова, а Фрунзенский район объявлен неблагополучным по бешенству.Кроме того, ограничения, связанные с неблагополучной ситуацией, введены до 14 ноября в селе Есиплево и в посёлке Золотково.Ранее мы сообщали, что во Владимирской библиотеке состоится