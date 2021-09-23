22 сентября 2021 года в Александрове состоялось совместное совещание УФНС по Владимирской области, Управления Росреестра по Владимирской области с органами местного самоуправления ..

22 сентября 2021 года в Александрове состоялось совместное совещание УФНС по Владимирской области, Управления Росреестра по Владимирской области с органами местного самоуправления Александровского района Владимирской области по вопросу выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в рамках статьи 69.1 Федерального Закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон о регистрации) и их вовлечения в налоговый оборот.В совещании приняли участие заместитель руководителя Управления Людмила Сергеевна Ларина, а также начальники отделов и сотрудники отделов аппарата Управления.В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы, возникающие при реализации указанного закона, в том числе связанные с развитием налогового потенциала муниципальных образований Владимирской области по региональным и местным налогам.Представители Управления проработали с представителями органов местного самоуправления Александровского района имеющиеся проблемы по анализу и обработке перечней, направленных ранее Управлением, содержащих информацию о ранее учтенных объектах недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), в том числе о проведении мероприятий по выявлению дублей в предварительных перечнях, в том числе поступивших из УФНС по Владимирской области, для их актуальности.Заместитель руководителя Управления Людмила Сергеевна Ларина отметила: «Положения статьи 69.1 Закона о регистрации дают возможность органам местного самоуправления проанализировать не только представленные нашими органами перечни объектов недвижимости, но и провести работу по анализу данных своих архивов и информационных систем с целью выявления ранее учтенных объектов недвижимости и их правообладателей и внесение сведений о них в установленном законом порядке в ЕГРН».Кроме того, представители Управления ответили на вопросы, касающиеся процедуры постановки на учет ранее учтенных объектов недвижимости, а такжеобозначили перечень органов, в которые органами местного самоуправления могут быть направлены запросы в порядке, установленных статьей 69.1 Закона о регистрации.