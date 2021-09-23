В СМИ появилась информации о соглашении российской компании Beluga Group с французским винным домом Vranken&Pommery Monopole Group о поставках в Россию трех новых бренда вина. Эксперты по вину Эркин ..

В СМИ появилась информации о соглашении российской компании Beluga Group с французским винным домом Vranken&Pommery Monopole Group о поставках в Россию трех новых бренда вина. Эксперты по вину Эркин Тузмухамедов и Артур Саркисян положительно оценили эту договоренность.Согласно данным изданий, на прилавках появятся бренды Pink Flamingo, Chаteau La Gordonne и Pommerу. Специалисты считают, что качество этих напитков не вызывает сомнений и выражают уверенность, что они понравятся российским потребителям, сообщают "".