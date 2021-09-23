Защита бывшего замгубернатора продолжает настаивать на умысле при увольнении госслужащего.

В Октябрьском районном суде Владимира продолжается слушание дела «Роман Годунин против администрации Владимирской области». Напомним, что находящийся под следствием бывший замгубернатора был уволен с формулировкой «предоставление подложных документов о доходах».С подробностями последнего заседания можно ознакомиться в нашем . На втором заседании, состоявшемся 2 сентября, выступал директор департамента безопасности Вадим Горожанинов.А уже 22 сентября юрист Максим Дьячков продолжил настаивать на версии, что его подопечный лишился работы из-за предвзятого отношения.«26 апреля на стол губернатора легли результаты проверки сведений Годунина и в этот же день назначено проведение антикоррупционной проверки. Странное совпадение. Не дожидаясь окончания проверки 8 июля его увольняют. А буквально через 4 дня на его место приходит новый заместитель. К тому же в 2019 году справка не проверялась, а начала проверяться после подачи декларации за 2020 год», - такими догадками представитель Романа Сергеевича аргументировал умысел исполнительной власти уволить чиновника.Но, как говорится, слова к делу не пришьешь.Прокуратура попросила объявить перерыв для изучения заявленных доказательств и подготовки заключения. Следующее заседание состоится уже 24 сентября.