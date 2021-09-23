VI Большой этнографический диктант пройдет с 3 по 7 ноября. Принять в нем участие смогут жители России и других стран, владеющие русским языком. Во Владимирской области сейчас ищут площадку

VI Большой этнографический диктант пройдет с 3 по 7 ноября. Принять в нем участие смогут жители России и других стран, владеющие русским языком. Во Владимирской области сейчас ищут площадку для проведения мероприятия в очном формате. Но написать диктант можно будет и онлайн. Тест включает в себя 30 вопросов: 20 федеральных и 10 региональных. Максимальная сумма