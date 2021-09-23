33 регион ждет всплеск заболеваемости коронавирусом. По прогнозу Минздрава, Владимирскую область в ближайшее время накроет четвертая ковидная волна. По данным областного депздрава, уже на

33 регион ждет всплеск заболеваемости коронавирусом. По прогнозу Минздрава, Владимирскую область в ближайшее время накроет четвертая ковидная волна. По данным областного депздрава, уже на этой неделе количество заболевших ковидом в два раза превысило число выздоровевших. Резко снизилось количество свободных коек в ковидных госпиталях – незанятых мест около 13 процентов. Депздрав принял решение открыл еще 152