Врачи областного онкодиспансера провели сложную операцию по удалению опухоли языка с последующим его восстановлением. Она длилась девять часов и прошла успешна. Уже через две недели

Врачи областного онкодиспансера провели сложную операцию по удалению опухоли языка с последующим его восстановлением. Она длилась девять часов и прошла успешна. Уже через две недели пациентку выписали домой. У жительницы области диагностировали рак языка II стадии. На консилиуме медики решили применить новую для региональной онкослужбы технологию – удаление опухоли с одномоментной реконструкцией органа. Операцию провели