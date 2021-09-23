Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит опрос по выбору схемы оплаты за теплоснабжение. Потребителям предлагается два варианта: в течение отопительного периода - 1/7 или равномерно в ..

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит опрос по выбору схемы оплаты за теплоснабжение. Потребителям предлагается два варианта: в течение отопительного периода - 1/7 или равномерно в течение года, в том числе летом, когда услуга не предоставляется - 1/12.Принять участие в опросе, а также получить необходимую информацию о преимуществах и недостатках этих вариантов может любой желающий. Для этого достаточно перейти по , ознакомиться с материалами и выбрать понравившийся вариант ответа.На сегодняшний день 60% многоквартирных домов Владимира, имеющих общедомовые счётчики, перешли на систему оплаты за отопление по схеме 1/7.Среди главных преимуществ платежей за тепло в отопительный период – понятные клиенту начисления по приборам учета, возможность осуществления контроля объемов потребления энергии и оперативного регулирования этих объемов, своевременного принятия решений о внедрении энергосберегающих технологий, отсутствие необходимости проведения корректировок платы за отопление по итогам года.QR-код для перехода на страницу голосования: