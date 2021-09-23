23.09.2021

2021-09-23 22:05:04

ВлГУ стал участником Всероссийского студенческого форума

Владимирский государственный университет стал одной из площадок Всероссийского студенческого форума. Он продолжает работу в Казани.



Слет НЛСК объединил студенческие клубы со всей России. ВлГУ организовал для студентов восемь секций. Общая тема – «Культура волонтерства и волонтерское движение». Участниками стали более трехсот студентов ВлГУ.



Егор Тюряков, руководитель Молодежного центра при ВлГУ:



- Рассчитано на наших студентов. Студентов нашего ВлГУ, для того чтобы привить им культуру волонтёрства. Для того чтобы они знали, что такое волонтерство. Чтобы они могли отличить волонтерство от добровольчества, чтобы они научились социальному проектированию и в будущем могли реализовывать проекты в этом направлении на благо региона, ВУЗа и так далее.



Юлия Кондрашкина - председатель студсовета одного из институтов. Для девушки участие в форуме – это, прежде всего, возможность получить новые знания. Они пригодятся ей и как участнику, и как организатору мероприятий разного уровня.



Юлия Кондрашкина, активист Молодежного центра при ВлГУ:



- Мне обязательно нужно знать, как общаться с людьми, как их мотивировать на различные мероприятия и конкурсы и как вообще с ними работать - это самое главное, как их понимать. Поэтому я жду от этого форума обучения, мотивацию самой дольше работать, ну и, конечно же, ярких впечатлений.



Каждая секция – это диалог на равных с ведущими спикерами. В интерактивной форме они передают свой опыт заинтересованным студентам.



Екатерина Семенова в волонтерском движении уже 8 лет. На своей площадке она рассказала, что студенты – опытные волонтеры – могут стать наставниками для школьников. И помочь им делать выбор на пути к добрым делам.



Екатерина Семёнова, координатор Российского движения школьников:



- В школе есть добровольческие отряды. Есть группы инициативные, которые придумывают себе названия и готовы делать творческие и добрые дела. Например, они собирают батарейки - это экологические волонтёры, помогают животным, помогают пожилым людям.



Форум будет проходить и в онлайн-формате, чтобы послушать лекции смогли все желающие. А в семестре студентов ВлГУ, помимо учебы, ожидает много интересного и полезного – научные встречи, кинолекции, медиапроекты, фестивали, универсиада.



Константин Миронов, Семён Карпов. «Вести-Владимир».