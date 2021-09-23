23 сентября, во втором часу ночи, на Комиссарова,11 загорелась квартира. Огонь вспыхнул на 3 этаже. Пламя распространилось в одной из комнат, а затем перекинулось на балкон. Спасателям пришлось

23 сентября, во втором часу ночи, на Комиссарова,11 загорелась квартира. Огонь вспыхнул на 3 этаже. Пламя распространилось в одной из комнат, а затем перекинулось на балкон. Спасателям пришлось эвакуировать шестерых жителей, в том числе одного ребенка. Общая площадь пожара составила 4 кв.метра.Сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры. К ликвидации огня привлекались 6 единиц техники, 16