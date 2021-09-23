Очередная призывная кампания во Владимирской области начнется с 1 октября и продлится до 31 декабря. Этой осенью в войска направят 1200 человек. Сейчас полным ходом идет подготовка призывных

Очередная призывная кампания во Владимирской области начнется с 1 октября и продлится до 31 декабря. Этой осенью в войска направят 1200 человек. Сейчас полным ходом идет подготовка призывных пунктов. Напомним, в весеннюю призывную кампанию, с апреля по июль 2021 года, на военную службу отправили 1445 владимирцев. Воинская обязанность предполагает не только службу по призыву, но