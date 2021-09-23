У жительницы диагностировали рак языка II стадии, который развился на фоне лейкоплакии.

Во Владимирском областном клиническом онкологическом диспансере проведена сложная, но успешная девятичасовая операция по восстановлению языка. Через две недели после хирургического вмешательства пациентка выписана домой.У жительницы диагностировали рак языка II стадии, который развился на фоне лейкоплакии. На консилиуме врачи решили применить новую технологию –лечение с одномоментной реконструкцией.«Операцию провели завотделением опухолей головы и шеи, врач-хирург Алексей Данилов и хирург-онколог Алексей Волченков. Они удалили опухоль и предопухолевый участок с отступом от видимого края по два сантиметра. Ткани, находящиеся на границе с разрезом, отправили на гистологию. Материал для восстановления языка взят на предплечье пациентки», - поделились подробностями в департаменте здравоохранения.После операции женщине провели инфузионную и антибактериальную терапию с применением коррекции свёртывающей и противосвёртывающей систем крови для профилактики тромбообразования. В результате у пациентки сохранилась речь, вкусы и другие функции.В этом году во Владимирском онкодиспансере проведено уже 11 сложных реконструктивно-пластических операций с применением микрохирургических технологий, которые потребовали пересадку тканей.Напомним, что в 2020 году Владимирский онкодиспансер получил 26 единиц медицинского оборудования на общую сумму 409,5 млн рублей. В 2021 году региональная онкологическая служба обновит медоборудование ещё на 200,4 млн рублей.