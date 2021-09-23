Выступая ООН, Зеленский в очередной раз напомнил о желании Украины вступить в НАТО.

Выступая ООН, Зеленский в очередной раз напомнил о желании Украины вступить в НАТО.Политическое руководство Украины давно мечтает о вступлении в НАТО. Примечательно, что вместо выполнения условий, необходимых для членства в северо-атлантическом альянсе, официальный Киев предпочитает просто время от времени напоминать о своем желании, пользуясь разными предлогами. Вот и президент Владимир Зеленский в очередной раз напомнил западным партнерам, что Украина до сих пор не в НАТО.Глава государства обратил внимание на политический кризис, недавно возникший в военном блоке, чтобы продвинуть свои тезисы. Выступая на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Зеленский подчеркнул, что НАТО будет ослабевать со временем.Глава Незалежной заявил, что причиной ослабевания военно-политического альянса является отсутствие Украины. Зеленский отметил, что его мечта заключалась как раз в констатации того факта, что НАТО ослабеет без Украины.Зеленский посчитал для себя возможным комментировать внутренние вопросы северо-атлантического блока. По словам главы Незалежной, ситуация с французскими подводными лодками говорит о кризисе внутри НАТО.Напомним, недавно Франция отозвала своих послав из США и Австрии после срыва многомиллиардной сделки на поставку субмарин. Естественно, президент Украины не мог не воспользоваться этой ситуацией и напомнил лидерам зарубежных стран о необходимости принять его страну в НАТО.