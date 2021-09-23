Авторы писем отмечают добросовестность и ответственность полицейских при исполнении служебных обязанностей.

В ОМВД России по Вязниковскому району поступили письма, авторы которых выражают благодарность в адрес сотрудников полиции.Жительница Владимира рассказывает, что в начале сентября вместе с 12-летним сыном отправилась в лес за грибами. Не сумев самостоятельно найти обратную дорогу, женщина обратилась в службу «112». Сообщение было передано в полицию. На помощь потерявшимся отправился участковый уполномоченный полиции Алексей Клочанюк.«Огромную благодарность выражаем Алексею Анатольевичу за оперативность действий и быстрые поиски в лесу. Сильно испугаться не успели, быстро были доставлены домой. Спасибо!» - пишет автор.Это уже не первый случай, когда участковый уполномоченный полиции Алексей Клочанюк оказывает помощь оказавшимся в беде гражданам. В 2019 году он вывел из охваченного огнем дома семью с двумя детьми в поселке Никологоры Вязниковского района, за что награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения».Автор второго письма, жительница поселка Мстёра, выразила благодарность начальнику пункта полиции №17 майору полиции Павлу Тумакову.В своем письме женщина отмечает, что Павел Андреевич с большой ответственностью относится к исполнению своих служебных обязанностей, оперативно реагирует на обращения жителей вверенной ему территории. «Благодаря его профилактической работе нарушителей общественного порядка на улицах поселка стало меньше. Даже с самыми трудными подростками он нашел общий язык», - говорится в письме.