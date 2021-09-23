Злоумышленница похитила рюкзак с деньгами и вещами у своей приятельницы.

20 сентября в ОМВД России по Собинскому району обратилась 25-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже принадлежащего ей имущества – рюкзака с вещами и деньгами. Сумма причиненного ущерба составила более 3000 рублей.Потерпевшая пояснила, что перед пропажей отдыхала в компании знакомых.Сотрудники полиции в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили круг лиц, с которыми накануне общалась потерпевшая. В результате по подозрению в причастности к хищению была задержана приятельница потерпевшей, 25-летняя жительница Собинки.Фигурантка пояснила, что в после совместного распития спиртного дождалась момент и забрала рюкзак потерпевшей.Отделом дознания в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).