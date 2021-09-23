Жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Женщина рассказала правоохранителям, что когда она была на кладбище, неизвестный мужчина выхватил у нее сумку, в

Жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Женщина рассказала правоохранителям, что когда она была на кладбище, неизвестный мужчина выхватил у нее сумку, в которой лежали вещи, деньги и телефон. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. Оперативники злоумышленника вычислили. Им оказался ранее судимый, безработный житель Владимира. Отделом дознания ОМВД России по