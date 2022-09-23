В эту субботу, 24-го сентября, в Казани стартуют соревнования по спортивной гимнастике. В составе...

В эту субботу, 24-го сентября, в Казани стартуют соревнования по спортивной гимнастике.В составе команды Владимирской области спортсмены Александр Карцев, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Илья Кибартас, Владислав Новокшонов. О перспективах наших гимнастов на турнире рассказал их тренер, Владимир Шахов.Владимир Шахов, заместитель директора по спортивной работе школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике:- Ребята очень серьезно к этим стартам готовятся. Потому что команда будет представлять Владимирскую область. И состав участников будет только из города Владимира. Шансы у команды хорошие, то есть она может побороться за победу и в командном первенстве, и в личном многоборье.