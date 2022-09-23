В эту субботу, 24-го сентября, стартует Всероссийское голосование за лучшего педагога страны. Наш...

В эту субботу, 24-го сентября, стартует Всероссийское голосование за лучшего педагога страны. Наш регион представляет учитель физики и математики школы №8 города Владимира, Александр Журавлёв. Голосование пройдет в официальной группе ТВ-шоу "Классная тема" ВКонтакте. По его итогам определятся семь педагогов-финалистов, которые сразятся за звание сильнейшего в телешоу "Классная тема" на канале "Россия 1".Главный приз - собственная авторская программа на федеральном канале. «Вести» уже рассказывали о владимирском полуфиналисте "Классной темы". Молодой педагог преподает в восьмой школе уже пять лет и старается сделать так, чтобы каждый его урок надолго запоминался ученикам, используя для этого различные физические опыты.Александр Журавлев, учитель физики и математики средней школы № 8 г. Владимира:- Мне очень важно, чтобы они начали меня понимать, чтобы они захотели узнать мой предмет, чтобы у них в глазах загорелась искра познания. Мне всегда хочется в каждую голову ребенка положить немного любви и тепла, для того чтобы они хотели работать со мной.Клопова Анастасия, ученица 9 класса школы №8 г. Владимира:- Это мой любимый стал урок, обожаю физику - все приземленно, все правильно сказано, нет каких-то заучиваний, интересно очень.