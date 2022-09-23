За изменения проголосовали 28 народных-избранников.

Администрацию Владимирской области реформировали в правительство. Депутаты Заксобрания утвердили закон о преобразовании исполнительного органа власти.Кроме названий, особых изменений ждать не следует. Как ранее заявлял Александр Авдеев, структура приводится в соответствие с федеральными нормами. Правительство возглавит губернатор, в него войдут заместители и министры. Ими станут бывшие директора департаментов. Департаменты переименуют в министерства. Зарплаты чиновников останутся на прежнем уровне.За изменения проголосовали 28 народных-избранников.Интересно, что депутат-фракция Иван Алтухов предложил назвать директоров департаментов не министрами, а народными комиссарами. Однако коллеги не поддержали его инициативу.