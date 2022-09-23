20 сентября Совет народных депутатов принял отставку главы областной столицы, который стал сенатором. Председатель Горсовета Николай Толбухин рассказал, что будет вспоминать, в связи с

20 сентября Совет народных депутатов принял отставку главы областной столицы, который стал сенатором. Председатель Горсовета Николай Толбухин рассказал, что будет вспоминать, в связи с именем экс-градоначальника Андрея Шохина. Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г. Владимира Напоминанием об этом периоде будут новые школы, новые детские сады, Лыбедская магистраль, Рпенский проезд, улица Георгиевская, новые скверы, обновленные