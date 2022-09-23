Жена комика Гарика Мартиросяна Жанна Левина поделилась с поклонниками чемоданным настроением.

Жена комика Гарика Мартиросяна Жанна Левина поделилась с поклонниками "чемоданным настроением".Жанна Левина-Мартиросян,жена резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна, часто делитсяфотографиями в своих социальных сетях. Иногда подписчики пишут ей нелестныекомментарии, мол, пара сбежала из России. Однако, супруга комика старается не реагироватьна такие провокации, а свою позицию оставляет за кадром.Отчасти,поклонники правы. Последние месяцы Жанна действительно жила не в России, а в Армении.Недавно она удивила подписчиков своей новой локацией: оказывается, супругаГарика Мартиросяна была в Белоруссии. Сейчас же, судя по всему, Жанна вернулась вМоскву — она поделилась фотографией на фоне поезда, следующего по маршруту Минск-Москва.Кажется, из-за постоянных переездов настроение Левиной-Мартиросян в последниемесяцы можно описать фразой "Чемодан в руки и прочь!"Как известно, эпохаМартиросяна и Comedy Club уже подходит к концу. Рейтинги программыпадают, а место в сердцах зрителей занимают новые ютуб-проекты. Доживающий свойвек славы Гарик Мартиросян пока не запустил новых шоу. Жанна тоже пока неподелилась планами на будущее. Возможно, возвращение в Москву подтолкнет чету Мартиросян кинтересным начинаниям.