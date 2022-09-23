Жена комика Гарика Мартиросяна Жанна Левина поделилась с поклонниками чемоданным настроением.
Жена комика Гарика Мартиросяна Жанна Левина поделилась с поклонниками "чемоданным настроением".
Жанна Левина-Мартиросян,
жена резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна, часто делится
фотографиями в своих социальных сетях. Иногда подписчики пишут ей нелестные
комментарии, мол, пара сбежала из России. Однако, супруга комика старается не реагировать
на такие провокации, а свою позицию оставляет за кадром.
Отчасти,
поклонники правы. Последние месяцы Жанна действительно жила не в России, а в Армении.
Недавно она удивила подписчиков своей новой локацией: оказывается, супруга
Гарика Мартиросяна была в Белоруссии. Сейчас же, судя по всему, Жанна вернулась в
Москву — она поделилась фотографией на фоне поезда, следующего по маршруту Минск-Москва.
Кажется, из-за постоянных переездов настроение Левиной-Мартиросян в последние
месяцы можно описать фразой "Чемодан в руки и прочь!"
Как известно, эпоха
Мартиросяна и Comedy Club уже подходит к концу. Рейтинги программы
падают, а место в сердцах зрителей занимают новые ютуб-проекты. Доживающий свой
век славы Гарик Мартиросян пока не запустил новых шоу. Жанна тоже пока не
поделилась планами на будущее. Возможно, возвращение в Москву подтолкнет чету Мартиросян к
интересным начинаниям.