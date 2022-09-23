Что бы ни происходило в мире, у Солнца свои законы. Согласно одному из них, 23 сентября 2022 года наступает осеннее равноденствие: начинается астрономическая осень. Кроме того, дата значится в православном календаре. Верующие отмечают церковный праздник – день святителей Петра и Павла.

Что бы ни происходило в мире, у Солнца свои законы. Согласно одному из них, 23 сентября 2022 года наступает осеннее равноденствие: начинается астрономическая осень. Кроме того, дата значится в православном календаре. Верующие отмечают церковный праздник – день святителей Петра и Павла.Осеннее равноденствие напоминает человечеству о необходимости баланса и гармонии, на которых зиждется мироздание. Сегодня день и ночь становятся равными — длятся по 12 часов. Солнце переходит из одного полушария в другое.ИсторияУточним, что церковный праздник святителей Петра и Павла, который в 2022 году выпадает на день осеннего равноденствия, важно отличать от другого памятного дня. 23 сентября православные почитают епископов Никейских, а не одноименных апостолов.Испокон веков начало астрономической осени окутано древними поверьями. У разных народов они отличаются. Славяне в связи с культом Солнца считали день сакральным, отмечали событие неделю и даже две. Называли период празднования Осенины. К этому времени урожай был собран, поэтому по традиции за него благодарили священное святило. Устраивали пиры, свадьбы, гулянья.Что нельзя делать23 сентября 2022 года крайне не рекомендуется цепляться за все старое и пришедшее в негодность. Мир обновляется, поэтому самое время избавиться от хлама, к которому привязались. Если выбросить вещи жалко, их можно пожертвовать малоимущим или кому-то подарить.В церковный праздник святителей Петра и Павла не стоит забывать о главных принципах богоугодной жизни. Старайтесь быть милосердными, прощать обиды и пресекать любую вражду. "Возлюби ближнего своего как самого себя" — сегодня эта фраза особенно актуальна.Осеннее равноденствие — лучший период для начинаний. И если вы давно хотели что-то изменить, сейчас самое время.