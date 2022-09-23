Там народный избранник выступит в качестве международного наблюдателя.

Депутат Государственной Думы Игорь Игошин в эти минуты находится на территории Донецкой Народной республики. Там народный избранник наблюдает за ходом референдума, который проходит с 23 по 27 сентября.- С утра с коллегами объехали избирательные участки. Наблюдаем, как идёт выездное голосование. Следим, чтобы волеизъявление людей было свободным и прозрачным, чтобы не было нарушений. Люди, без преувеличения, идут на референдум, как на праздник, - написал депутат на своей странице в социальной сети.Он также отметил, что на протяжении 8 лет жители освобожденных территорий ждали возможности выразить свою позицию - невинные люди, живущие под обстрелами, связывают с Россией надежду на мирную жизнь.