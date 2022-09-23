Звонить и уточнять информацию можно по номеру 122.

Для владимирцев запустили «горячую линию» по мобилизации. Звонить и уточнять информацию можно по номеру 122.«Вопросы, касающиеся частичной мобилизации, можно задать дозвонившись до колл-центра. Там же можно оставить информацию о себе для уточнения контактных данных», - уточнили в Минобороны.Напомним, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат запасники, не имеющие права на отсрочку.Как уточнили в военкомате, перечень лиц, которые не подлежат отправке на военные сборы, перечислен в статье №55 закона о воинской обязанности и воинской службе.Всего определено три разряда запаса:Информация о разряде прописана в военном билете на странице 11 в пунктах 23 и 24.