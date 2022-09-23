Ежедневно автобусы и электробусы Москвы перевозят более трех миллионов пассажиров.

Ежедневно автобусы и электробусы Москвы перевозят более трех миллионов пассажиров.Транспортная система Москвыничуть не отстает от транспортных систем ведущих европейских городов. Особоевнимание власти города уделяют развитию общественного транспорта, которыйобеспечивает непрерывную жизнедеятельность многомиллионного города. По узким улицами широким магистралям российской столицы ездят современные, комфортабельныеавтобусы, электробусы, трамваи. Параллельно в городе продолжается масштабныйпроект пр расширению метро.В текущем месяце пассажирскийпоток городских автобусов и электробусов значительно вырос. В сентябре 2022года москвичи пользовались данными видами общественного транспорта на 16% чаще,чем в августе. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на генеральногодиректора ГУП "Мосгортранс" Николая Асаула."В целом пассажиропотокназемного транспорта Мосгортранса сейчас на 16% больше, чем в августе.Ежедневно наши автобусы и электробусы перевозят более трех миллионов пассажировв сутки", – отметил чиновник.По его словам, сегодня"Мосгортранс" показывает, что общественный транспорт – это разумная иэкологичная альтернатива личным автомобилям. Ранее Николай Асаул сообщил, чтоего ведомство тестирует мобильное приложение для водителей "Идеальный парк".Оно предназначено для цифровизации перевозок.Важно отметить, что до конца годав Москве установят около 800 остановок для общественного транспорта. Постепенногород переходит от устаревших к современным павильонам.Установить новые остановочныепункты планируется в местах, где благоустраивают улицы, а также открывают новыестанции метро и Московских центральных диаметров. Павильоны, к слову, оснащенывсем необходимым для удобства пассажиров.В них установлены большие карты ирасписания маршрутов, электронные табло, подсветка, зарядка для телефонов,камеры видеонаблюдения. И если в 2022 году подобных объектов будет установлено800 штук, то к концу 2024 году их количества планируется довести до пяти тысячединиц.Кстати, производят новыепавильоны в Москве, в основном на Сокольническом вагоноремонтно-строительномзаводе. Срок эксплуатации остановок общественного транспорта – семь лет.